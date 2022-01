Coppa d’Africa 2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti della Coppa d’Africa 2022 per quanto riguarda i quarti di finale: si entra nel vivo della competizione e con la disputa degli ottavi si vanno a delineare le sfide a eliminazione diretta che andranno poi a comporre il quadro delle semifinali. Ecco dunque di seguito il programma completo dei quarti di finale del torneo continentale africano in costante aggiornamento. quarti DI finale Camerun / Comore vs Guinea / Seconda F Burkina Faso vs Tunisia Costa d’Avorio / Egitto vs Marocco / Malawi Senegal / Capo Verde vs Mali / Guinea Equatoriale SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ile glidellaper quanto riguarda idi: si entra nel vivo della competizione e con la disputa degli ottavi si vanno a delineare le sfide a eliminazione diretta che andranno poi a comporre il quadro delle semifinali. Ecco dunque di seguito il programma completo deididel torneo continentale africano in costante aggiornamento.DICamerun / Comore vs Guinea / Seconda F Burkina Faso vs Tunisia Costa d’Avorio / Egitto vs Marocco / Malawi Senegal / Capo Verde vs Mali / Guinea Equatoriale SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Comore senza portiere contro il Camerun: 'Tra i pali un giocatore di movimento' #totalenergiesafcon2021 - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - bennygiardina : Il primo ricordo che ho di Msakni è la Coppa d'Africa 2012, dopo 10 anni è ancora lì a trascinare la Tunisia (e nes… - orlygalli : nigeria fuori dalla coppa d'africa, torna osimhen!!! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa d’Africa Coppa d'Africa 2021 - Da Onana a Sangaré: la top 5 delle papere viste in Camerun durante la fase a gironi Eurosport IT