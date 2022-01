Auto colpita da una quindicina di proiettili nel Napoletano (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto hanno trovato e poi sequestrato una vettura centrata da una quindicina di proiettili (il calibro è in fase di accertamento). Nessun ferito. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto hanno trovato e poi sequestrato una vettura centrata da unadi(il calibro è in fase di accertamento). Nessun ferito. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

