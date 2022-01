Vodafone modifica Infinito Special Edition ora è tutto illimitato e su rete 5G (Di sabato 22 gennaio 2022) Vodafone ha deciso di cambiare una delle sue offerte principali in modo tale da poterla migliorare, rendendola decisamente più conveniente per tutti. Come sarà adesso? Le tre promozioni disponibili sono molto variegate e possono essere scelte in base alle nostre evenienze e a quello che ci conviene di più – Computermagazine.itIl provider internazionale per eccellenza ha scelto di effettuare il cambio offerta mobile con Infinito Special Edition, mentre le tariffe iniziali, ossia quelle con minuti, SMS e Giga illimitati continueranno senza problema dal momento che non subiranno variazioni di alcun genere. Insieme a questo, purtroppo non saranno più disponibili le offerte Infinito Special Edition proposte l’anno scorso ad alcuni clienti ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)ha deciso di cambiare una delle sue offerte principali in modo tale da poterla migliorare, rendendola decisamente più conveniente per tutti. Come sarà adesso? Le tre promozioni disponibili sono molto variegate e possono essere scelte in base alle nostre evenienze e a quello che ci conviene di più – Computermagazine.itIl provider internazionale per eccellenza ha scelto di effettuare il cambio offerta mobile con, mentre le tariffe iniziali, ossia quelle con minuti, SMS e Giga illimitati continueranno senza problema dal momento che non subiranno variazioni di alcun genere. Insieme a questo, purtroppo non saranno più disponibili le offerteproposte l’anno scorso ad alcuni clienti ...

