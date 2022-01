Sinner, che spavento! Soffre, ma poi batte Daniel in quattro set e vola agli ottavi (Di sabato 22 gennaio 2022) Doveva essere un impegno facile facile e invece il piccolo samurai Daniel Taro, quasi 29 anni e numero 120 al mondo fa vedere i sorci verdi a uno Jannik Sinner a corrente alternata. Un Rosso relativo, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Doveva essere un impegno facile facile e invece il piccolo samuraiTaro, quasi 29 anni e numero 120 al mondo fa vedere i sorci verdi a uno Jannika corrente alternata. Un Rosso relativo, ...

Advertising

FiorinoLuca : John #McEnroe intervistato da Lim e Wilander. 'Stanno cercando una nuova figura nel team di Sinner? Ho sempre dett… - Eurosport_IT : Più difficile no eh? Che numero di Jannik Sinner... ???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - simolische : @GiusvaPulejo Mah, non sono d’accordo. È chiaro che Daniel ha giocato molto sopra i suoi standard ma anche il terzo… - RNardacci : @lorenzofares La grandezza sta proprio nel vincere anche quando non si gioca al top, vedi berrettini e sinner oggi.… - ItaloCalcagni : Sinner uscito come doveva. Bravo il giapponese, ha dato il massimo che poteva. Bel match. #AusOpen -