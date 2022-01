Sci | Sofia Goggia trionfa sulle nevi di Cortina

(Di sabato 22 gennaio 2022) Solo chi cade può rialzarsi. E se poche cadono come, nessuna, sa rialzarsi meglio di lei. La, a 7 giorni da una caduta rovinosa in Austria, si è ripresa lo scettro e la corona di ...

Advertising

LaStampa : Sci, Sofia Goggia trionfa nella libera di Cortina: è la sesta vittoria della stagione - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Gazzetta_it : Sofia: “Una delle vittorie più belle della carriera: mi scoppia il cuore” #Goggia - RaiPlay : ???? IMMENSA SOFIA! ???? La Goggia vince la discesa di Cortina d'Ampezzo davanti al pubblico di casa ?? ? È il sesto s… - gahanist1 : RT @Agenzia_Ansa: Una strepitosa Sofia Goggia dopo il successo del 2018 è tornata a vincere la discesa di cdm di Cortina d'Ampezzo sulla cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Sofia

E se poche cadono comeGoggia, nessuna, sa rialzarsi meglio di lei. La Goggia, a 7 giorni da una caduta rovinosa in Austria, si è ripresa lo scettro e la corona di regina della discesa libera ...14.05, discesa Cortina: trionfa la Goggia ImmensaGoggia. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle due prove cronometrate di discesa, nella sua 'amata' Cortina (partenza abbassata per forte ...Per Sofia è la 17esima vittoria in carriera e sesta stagionale. La campionessa bergamasca ha commesso due gravi errori ma è riuscita comunque a rimanere sempre velocissima e a recuperare. Sul podio co ...Il cuore rende Sofia più forte dei dolori che per tutta la settimana l'hanno accompagnata dopo la caduta di una settimana fa che le ha portato anche una paura, raramente provata, di rimettere gli sci.