Non solo “super green pass”, ora arriva il “green pass booster” (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo avevamo detto: presto finiranno col chiamare “no vax” pure chi s’è sottoposto a due dosi di vaccino e tentenna nell’inocularsi la terza. E infatti stiamo andando in questa direzione: il decreto del 24 dicembre ha introdotto (e il dpcm di ieri ribadito) una nuova fattispecie oltre il “green pass base” (con tampone) e il super green pass (vaccinati 2 dosi e guariti). Si chiama “green pass booster” ed è la super mega certificazione verde cui possono aspirare solo i triplo-vaccinati. Il green pass booster nelle Faq Non se ne è parlato ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo avevamo detto: presto finiranno col chiamare “no vax” pure chi s’è sottoposto a due dosi di vaccino e tentenna nell’inocularsi la terza. E infatti stiamo andando in questa direzione: il decreto del 24 dicembre ha introdotto (e il dpcm di ieri ribadito) una nuova fattispecie oltre il “base” (con tampone) e il(vaccinati 2 dosi e guariti). Si chiama “” ed è lamega certificazione verde cui possono aspirarei triplo-vaccinati. Ilnelle Faq Non se ne è parlato ...

Advertising

matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - GuidoDeMartini : ???E ORA: ISPEZIONI DEI CARRELLI??? RICAPITOLIAMO, AL MARKET: ?? Col SGP puoi acquistare tutto ?? Senza SGP puoi a… - RobertoBurioni : Mi raccomando non dimenticate di donare il sangue, non solo in Lombardia ma ovunque. Donare il sangue equivale a sa… - stefanocarbon12 : RT @nelloscavo: Leggono, fanno domande ai medici, vogliono risposte, poi dicono che lo fanno per sé, per i familiari, per le maestre e gli… - zeriantisisma : RT @senzasfumature: @zeriantisisma @PieriVanessa Temo succederà, un poco alla volta, nel corso dei mesi, dell'anno o degli anni. Ma con noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Il Covid dilaga nel Pacifico, lockdown a Samoa e Kiribati Fino all'inizio di questo mese, Kiribati non aveva segnalato neanche un solo caso di Covid, mentre Samoa ne aveva registrati solo due dall'inizio della pandemia, secondo l'Organizzazione mondiale ...

Se la pensione non è un bene " primario " Ma l'Italia non è fatta solo di nonni sprint con l'home banking sull'iPhone e di metropoli ad alta efficienza tecnologica: sono circa 270mila i cittadini che si recano ancora alle poste per ritirare ...

Monaco-abusi: non solo Ratzinger SettimanaNews Il bonus edilizia cambia volto alle città, ma non per tutti - di Vincenzo Miglietta Riascolta Il bonus edilizia cambia volto alle città, ma non per tutti - di Vincenzo Miglietta di Reportage. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Senza green pass solo in alimentari, farmacie e ottici: firmato decreto Chi entra senza Green pass nei supermercati puo’ acquistare tutti i prodotti li’ venduti, non solo beni di prima necessita’. Lo precisa una Faq del governo rispetto al dpcm Covid firmato stamane. “Col ...

Fino all'inizio di questo mese, Kiribatiaveva segnalato neanche uncaso di Covid, mentre Samoa ne aveva registratidue dall'inizio della pandemia, secondo l'Organizzazione mondiale ...Ma l'Italiaè fattadi nonni sprint con l'home banking sull'iPhone e di metropoli ad alta efficienza tecnologica: sono circa 270mila i cittadini che si recano ancora alle poste per ritirare ...Riascolta Il bonus edilizia cambia volto alle città, ma non per tutti - di Vincenzo Miglietta di Reportage. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Chi entra senza Green pass nei supermercati puo’ acquistare tutti i prodotti li’ venduti, non solo beni di prima necessita’. Lo precisa una Faq del governo rispetto al dpcm Covid firmato stamane. “Col ...