Manila sparla di Soleil durante la diretta: “Ora fa l’elenco delle tragedie” – VIDEO (Di sabato 22 gennaio 2022) La frattura tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è definitiva? Lo ha voluto sapere anche Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Gli equilibri nella Casa del GF Vip sono completamente cambiati con l’ingresso di Delia Duran, in seguito al quale l’ex Miss Italia si è avvicinata alla moglie di Alex Belli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 gennaio 2022) La frattura traNazzaro eSorge è definitiva? Lo ha voluto sapere anche Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Gli equilibri nella Casa del GF Vip sono completamente cambiati con l’ingresso di Delia Duran, in seguito al quale l’ex Miss Italia si è avvicinata alla moglie di Alex Belli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Manila sparla di Soleil durante la diretta: “Ora fa l’elenco delle tragedie” – VIDEO #gfvip #solex - spacedown4 : Manila sei una falsa del cazzo!!! Prima o poi lo capiranno tutti!! Soleil spero davvero che vai in nomination con l… - blogtivvu : Manila sparla di Soleil durante la diretta: “Ora fa l’elenco delle tragedie” – VIDEO #gfvip #solex - FagarazMagisefa : @Soleilcentrica Mamma che schifo,proprio Manila e Miriana che hanno fatto elenco loro dolori in tutto il programma… - tizybritneyarmy : RT @catiuz92: Manila 'Ho uno stato di delusione' Miriana 'A me non fa effetto da un pò. Per Katia potrei piangere perchè l'amo, Sole mi fa… -