Kimi Raikkonen | ritirato e contento | “Formula 1? Meglio starne fuori…”

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’attacco è duro e frontale. Impossibile da soprassedere e, probabilmente, potrebbe essere motivo di spunto per i vertici della FIA e dellaUno., pilota appenasi dal Circus più famoso del mondo a quattro ruote, non le ha mandate a dire: secondo il finlandese, il mondo della F1 è diventato falso e governato eccessivamente dai soldi e dalla politica. La critica feroce diEcco la stilettata messa a segno dall’ex pilota di Ferrari ed Alfa Romeo: “Ci sono tante cose che non hanno senso, almeno per me, in1 – ha detto in un’intervista a Motorsport -. Lo sappiamo tutti, ma nessuno dice niente. C’è molta falsità nell’ambiente, è più bellofuori. Il denaro ha cambiato le cose anche in ...

A Motorsport: "È stato così per anni. La gente se ne rende conto solo ora. So un sacco di cose che succedono, ma ne sono rimasto estraneo" L'ex pilota di Formula 1,, ha rilasciato un'intervista a Motorsport in cui si mostra molto critico con l'ambiente automobilistico. Continua:Cosìattacca il mondo della F1 , da cui è uscito poco più di un mese fa dopo aver annunciato il ritiro. Il pilota finlandese, nell'intervista rilasciata a Mortosport.com , ha poi ...Raikkonen potrebbe così provare un'altra categoria, come già successo nel 2010 e nel 2011: 'In quel periodo correvo nei rally ed ero comunque molto occupato perché anche lì si ha una settimana piuttos ...In un’intervista per Motorsport.com Raikkonen ha sparato a zero contro l’intero sistema F1: “Ci sono tante cose che non hanno senso, almeno per me, in Formula 1. Se ti fai coinvolgere ogni giorno, non ...