Green Pass obbligatorio in posta, Liana Orfei: “Pensione è un diritto” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Green Pass obbligatorio anche per prendere la Pensione in posta. “Una decisione avvilente, non dovremmo nemmeno parlarne” dice all’Adnkronos Liana Orfei sulle nuove norme anti-Covid introdotte dal governo. “Prendere la Pensione alla posta è un diritto soprattutto per le persone più anziane, che a volte hanno più problemi di altri con la moderna tecnologia”. “Quello che accade in Italia non succede in altri Paesi. Non è tanto una questione di elasticità, ma di equità” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) –anche per prendere lain. “Una decisione avvilente, non dovremmo nemmeno parlarne” dice all’Adnkronossulle nuove norme anti-Covid introdotte dal governo. “Prendere laallaè unsoprattutto per le persone più anziane, che a volte hanno più problemi di altri con la moderna tecnologia”. “Quello che accade in Italia non succede in altri Paesi. Non è tanto una questione di elasticità, ma di equità” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - Massimi55555 : @jimmomo Chissà quale era il vero motivo. Adesso un no vax rapina una banca e se lo arrestano dice che lo hanno fat… - infoitinterno : Green Pass ed accesso a servizi e attività nel nuovo decreto firmato dal presidente Draghi -