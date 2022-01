Grande Fratello VIP 6, Alex Belli e Aldo Montano sfiorano la rissa: le reazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Aldo Montano e Alex Belli si sono trovati nuovamente l’uno contro l’altro nella casa del GF VIP 6. L’occasione dello scontro è la nuova diretta del reality, dopo che l’attore è rientrato in studio dal doppio confronto con Soleil Sorge e la sua ex promessa sposa Delia Duran. La tensione tra i due è tangibile, con lo schermitore che dà del “piccolo uomo” ad Alex e l’attore che accusa lo sportivo di provocare i loro scontri. E il tutto divide l’occhio pubblico, tra le reazioni più disparate sia in casa che tra i telespettatori. Gf vip 6, scontro in studio tra Alex Belli e Aldo Montano La 36esima diretta del reality Mediasetè stata caratterizzata da un nuovo alterco tra gli ex gieffini, Aldo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 22 gennaio 2022)si sono trovati nuovamente l’uno contro l’altro nella casa del GF VIP 6. L’occasione dello scontro è la nuova diretta del reality, dopo che l’attore è rientrato in studio dal doppio confronto con Soleil Sorge e la sua ex promessa sposa Delia Duran. La tensione tra i due è tangibile, con lo schermitore che dà del “piccolo uomo” ade l’attore che accusa lo sportivo di provocare i loro scontri. E il tutto divide l’occhio pubblico, tra lepiù disparate sia in casa che tra i telespettatori. Gf vip 6, scontro in studio traLa 36esima diretta del reality Mediasetè stata caratterizzata da un nuovo alterco tra gli ex gieffini,...

Advertising

fattoquotidiano : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: “Sei la moglie di Bonolis ma alla sua ironia non ti avvicini… - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - LightsColours : L'antenna del condominio dove abito sta dando problemi da una settimana e una signora del palazzo ne parlava con me… - filombria : RT @FaTinaameta: C'è un fantasma che aleggia nella casa del grande fratello Lulù: CHE PALLE ?????? #gfvip #fairyLu -