Gianni Di Marzio | il saluto del figlio Gianluca | “Ora potrai allenare il tuo amato Diego”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 82 anniDi, ex allenatore di Catanzaro e Napoli. A dare la triste notizia il, giornalista esperto di calciomercato. “E adessofinalmente allenarlo il tuo caro, sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Dinel 1977 guidò il Napoli di Corrado Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia e scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimoArmando Maradona, che segnalò al presidente. Ilsu Twitter ha dato la notizia su Twitter: E adessofinalmente allenarlo il tuo caro...

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa d… - GoalItalia : Si è spento Gianni Di Marzio: l'ex allenatore e dirigente aveva 82 anni ???? - Gazzetta_it : Morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro - barbrumat : Addio a Gianni Di Marzio condottiero del Catanzaro della prima serie A e scopritore di Maradona, il più forte calci… - Massimo_Salmaso : Una delle interviste più vere e divertenti della mia vita. Con Gianni Di Marzio. Ora sei con Diego. #giannidimarzio #dimarzio -

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista televisivo: a darne l'annuncio è stato il figlio Gianluca, noto giornalista di 'Sky Sport', con un toccante post su Twitter.