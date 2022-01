Genoa, i tre spunti sono tabù: Blessin ritrova il gioco, ma è 0-0 con l'Udinese (Di sabato 22 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Il nuovo Genoa di Blessin ritrova gioco ed entusiasmo ma non la vittoria casalinga che manca ormai da tredici turni. Al Ferraris i rossoblù non vanno oltre lo 0-0 contro l'Udinese di Cioffi che non entra mai veramente in partita, neanche con la superiorità numerica del finale (espulso Cambiaso). L'allenatore tedesco propone un 4-3-3 con Ekuban e Yeboah ai lati di Destro che all'Udinese ha segnato sei gol in carriera. L'entusiasmo del nuovo tecnico sembra riflettersi sull'approccio alla gara ma non sulla lucidità sotto porta. Al 3? sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Silvestri è costretto agli straordinari prima sulla girata di mancino di Ekuban e poi sul tap-in di Yeboah. La pressione della squadra rossoblù sembra mettere alle corde l'Udinese ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Il nuovodied entusiasmo ma non la vittoria casalinga che manca ormai da tredici turni. Al Ferraris i rossoblù non vanno oltre lo 0-0 contro l'di Cioffi che non entra mai veramente in partita, neanche con la superiorità numerica del finale (espulso Cambiaso). L'allenatore tedesco propone un 4-3-3 con Ekuban e Yeboah ai lati di Destro che all'ha segnato sei gol in carriera. L'entusiasmo del nuovo tecnico sembra riflettersi sull'approccio alla gara ma non sulla lucidità sotto porta. Al 3? sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Silvestri è costretto agli straordinari prima sulla girata di mancino di Ekuban e poi sul tap-in di Yeboah. La pressione della squadra rossoblù sembra mettere alle corde l'...

