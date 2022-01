Enzo Traverso | la dimensione emotiva di percezioni tramandate

(Di domenica 23 gennaio 2022) La rivoluzione, scriveva Walter Benjamin, è, un’interruzione improvvisa del corso ordinario della storia, un evento inatteso e sconvolgente, un’irruzione sacrale nel mondo della vita. Non va dunque studiata come qualcosa di simile a tutti gli altri avvenimenti, segnati da vincoli strutturali e da torsioni politiche, ma come un fatto cataclismatico, in cui gli standard culturali ed emotivi ordinari vengono stravolti. Capace di sconvolgere tanto l’ordine istituzionale, quanto quello sociale, è un evento che erode le concezioni estetiche dominanti. Per Benjamin … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

JacobinItalia : L'ultimo libro di Enzo Traverso è un montaggio di teorie, eventi, immagini, memorie, speranze delle rivoluzioni. Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Traverso

Il Manifesto

I firmatari del testo sono: il filosofo Etienne Balibar, lo storico, il sociologo Michael Lowy, la filosofa Eleni Varkas, lo storico Michele Riot - Sarcey e lo storico Gilles Manceron.... ma del flauto. Ci sono arrivato perché sin da piccolo sono stato attratto dalla musica, ... Uno spettacolo suJannacci, che come te è stato sempre sottovalutato perché faceva ridere e a ..."Ha lasciato quel 'qualcosa' che è frutto dell’educazione e dell’umiltà che ha impartito, trasmesso e forgiato e che non potrà mai essere cancellato". Tanti i suoi allievi ...L’insegnante Enzo è stato il “Professore” per tutti ( molti non ricordavano il suo nome, era il professore e basta) … ma forse, come spesso capita nelle persone che come lui conoscono bene il verbo d ...