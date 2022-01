Dzeko elogia | “Lui sapeva | perché capisce di calcio”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Protagonista nel finale con la rete del definitivo 2-1, Edinè stato intervistato da DAZN al termine della gara con il Venezia,ndo il suo allenatore: “Inzaghidi, sa che posso risolverla all’ultimo. Loro difendevano con tutti dietro e i gol si possono fare anche all’ultimo secondo“. Inzaghi InterInfine un commento sul terreno di San Siro, apparso in pessime condizioni: “La sosta viene nel momento giusto, siamo un po’ stanchi tutti e speriamo che il campo miglioraè veramente un disastro. Il campo non è bellissimo, la palla si ferma tanto e diventa tutto più difficile.“ Francesco Scanu

