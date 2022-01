Classifica Serie A, 23a giornata: tutti i risultati (Di sabato 22 gennaio 2022) risultati e Classifica della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite. Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 gennaio 2022)della 23^dellaA 2021-2022. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite.

Advertising

Spazio_Napoli : Lazio e Atalanta non si fanno del male: sorride il Napoli - ciccia61 : RT @ASRomaPartite: ?? Mourinho: “La classifica di Serie A rispecchia i valori delle squadre. Nella prossima stagione possiamo certamente mig… - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Lazio e Atalanta - Toro_News : ??| SERIE A La classifica di #SerieA al termine delle partita di oggi, sabato 22 gennaio, valide per la 23^ giorna… - gilnar76 : Serie A, pari a reti bianche tra Lazio e Atalanta: la classifica aggiornata #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -