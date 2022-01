“C’è un problema col televoto”. The Voice Senior, panico per l’annuncio di Antonella Clerici (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda edizione di The Voice Senior, lo show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Venerdì 21 gennaio c’è stata la finale: in tutto hanno partecipato in dodici, ma dopo la prima manche solo in quattro si sono giocati il successo finale. Si tratta di Annibale Giannarelli, Claudia Arvati, Walter Serbini e Marcella Di Pasquale. A spuntarla è stato Annibale Giannarelli, del Team Gigi con il 44.15% delle preferenze. Seguono Walter Sterbini del Team Loredana 18,82%, Claudia Arvati del Team Gigi 21,14%, Marcella Di Pasquale del Team Clementino 15,90%. Annibale Giannarelli è il più anziano vincitore di un talent, ha 73 anni. La sua è stata la voce di una delle musiche più celebri del cinema italiano, quella di Lo chiamavano Trinità, celebre film con protagonista Terence Hill. Era sua la voce di Trinity, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda edizione di The, lo show di Rai1 condotto da. Venerdì 21 gennaio c’è stata la finale: in tutto hanno partecipato in dodici, ma dopo la prima manche solo in quattro si sono giocati il successo finale. Si tratta di Annibale Giannarelli, Claudia Arvati, Walter Serbini e Marcella Di Pasquale. A spuntarla è stato Annibale Giannarelli, del Team Gigi con il 44.15% delle preferenze. Seguono Walter Sterbini del Team Loredana 18,82%, Claudia Arvati del Team Gigi 21,14%, Marcella Di Pasquale del Team Clementino 15,90%. Annibale Giannarelli è il più anziano vincitore di un talent, ha 73 anni. La sua è stata la voce di una delle musiche più celebri del cinema italiano, quella di Lo chiamavano Trinità, celebre film con protagonista Terence Hill. Era sua la voce di Trinity, ...

