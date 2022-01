Calcio: Allegri, 'contro il Milan gara importante, dobbiamo restare attaccati in classifica' (Di sabato 22 gennaio 2022) Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - "Ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell'ultimo anno e mezzo. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare attaccati, non possiamo pensare in questo momento troppo in là. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan. “Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene”, aggiunge il tecnico bianconero. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - "Ora affrontiamo ilche ha fatto un grande lavoro nell'ultimo anno e mezzo. Noifare una partitaper, non possiamo pensare in questo momento troppo in là. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del big match con il. “Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori. È una partitaper lae bisogna fare bene”, aggiunge il tecnico bianconero.

Advertising

forumJuventus : Pjanic: “Allegri il miglior tecnico che abbia mai avuto. Con lui tre anni fantastici, mi ha fatto vedere il calcio… - Gazzetta_it : Juve, è caccia al 9. Vlahovic in testa e intanto Allegri si aggrappa a Morata #calciomercato - juventusfc : ?? Allegri: «I giocatori in scadenza di contratto non sono un problema. Queste sono situazioni sempre più frequenti… - pres_borlotti : RT @emilianofaziosi: Poi le nostre diatribe proseguirono a inizio campionato, perché, chiaramente, per lui era tutta colpa di Allegri, di M… - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Dybala è sereno, con il Milan sarà una gara importante' -