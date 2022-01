Andreazzoli: «Guardo poche partite e non conosco tutti i giocatori. Per me il calciatore è una pedina» (Di sabato 22 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista l’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli. Racconta del post-it attaccato alle pareti del suo ufficio, con i principi di gioco che ritiene fondamentali, lo chiama la Bibbia. «Appeso nel mio ufficio c’è un post-it con i cinque principi della fase di possesso (scaglionamento offensivo, penetrazione, ampiezza, mobilità, imprevedibilità) e i cinque della fase di non possesso (scaglionamento difensivo, azione ritardatrice, concentrazione, controllo e limitazione, equilibrio). Ma non mi sono inventato nulla: li ho imparati a Coverciano. La teoria del corso allenatori è imprescindibile. È come il greco per gli studenti del Liceo Classico: te lo porti sempre dentro. Il calcio è una materia molto complessa che necessita di teoria. Il gioco va dietro allo sviluppo dei principi. Il post-it mi aiuta a interrogarmi: magari uno degli aspetti ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista l’allenatore dell’Empoli, Aurelio. Racconta del post-it attaccato alle pareti del suo ufficio, con i principi di gioco che ritiene fondamentali, lo chiama la Bibbia. «Appeso nel mio ufficio c’è un post-it con i cinque principi della fase di possesso (scaglionamento offensivo, penetrazione, ampiezza, mobilità, imprevedibilità) e i cinque della fase di non possesso (scaglionamento difensivo, azione ritardatrice, concentrazione, controllo e limitazione, equilibrio). Ma non mi sono inventato nulla: li ho imparati a Coverciano. La teoria del corso allenatori è imprescindibile. È come il greco per gli studenti del Liceo Classico: te lo porti sempre dentro. Il calcio è una materia molto complessa che necessita di teoria. Il gioco va dietro allo sviluppo dei principi. Il post-it mi aiuta a interrogarmi: magari uno degli aspetti ha ...

