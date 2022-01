Advertising

fisco24_info : A2a: rileva quote in impianti eolici e solari da Ardian: Mazzoncini, anticipiamo di 2 anni Piano industriale 2030 -

Ultime Notizie dalla rete : A2a rileva

Agenzia ANSA

Le due operazioni, insieme alle acquisizioni degli ultimi 12 mesi, consentono addi "anticipare di due anni gli obiettivi di incremento nella generazione di energia green previsti dal nostro ......l'incenerimento di non meno di 2200 tonnellate di rifiuti al giorno (che rende alla lombardadi ...(!) all'interno di un sito privato di una fabbrica dismessa di conserve di pomodoro! "Siche ...A2a ha sottoscritto un accordo vincolante con Ardian per rilevarne le partecipazioni in 3New&Partners, Daunia Calvello e Daunia Serracapriola, relative un portafoglio di parchi eolici e fotovoltaici i ...Gentili Ricciuti e Rovelli, di solito è la burocrazia che rende difficilmente accessibili le agevolazioni al superbonus, ma in questo caso ...