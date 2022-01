“600€ in arrivo”. L’email firmata INPS ricevuta da molti (Di domenica 23 gennaio 2022) Molte segnalazioni da parte di italiani che stanno ricevendo un messaggio via email di un presunto pagamento da 600€. Ecco cosa c’è dietro… L’INPS nelle scorse ore ha lanciato una nuova allerta per degli sms ed emali che sfruttano il nome dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con lo scopo di truffare gli utenti. Non è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 23 gennaio 2022) Molte segnalazioni da parte di italiani che stanno ricevendo un messaggio via email di un presunto pagamento da. Ecco cosa c’è dietro… L’nelle scorse ore ha lanciato una nuova allerta per degli sms ed emali che sfruttano il nome dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con lo scopo di truffare gli utenti. Non è L'articolo proviene da Consumatore.com.

