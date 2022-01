Twitter consentirà di mettere in mostra i propri NFT come immagine del profilo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vuoi entrare nel mio profilo per vedere la mia collezione di NFT? Un vecchio tormentone, figlio di tanta ironia e comicità, attualizzato in chiave moderna. Perché i collezionisti del Terzo Millennio hanno lo stesso approccio di quelli non-digitali che abbiamo conosciuto nelle pagine della nostra storia: amano pezzi esclusivi e introvabili, le acquistano, li scambiano e li collezionano. Ma non i nuovi album e bacheche non sono fisici, sono wallet eterei. Così come ciò che comprano. E ora c’è un modo per metterli in mostra e ostentarli anche sui social. E la prima novità arriva con l’immagine profilo di Twitter, proprio con i NFT acquistati. LEGGI ANCHE > Twitter non misura il polso del Paese reale: secondo i sondaggi, la fiducia nel governo Draghi è ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vuoi entrare nel mioper vedere la mia collezione di NFT? Un vecchio tormentone, figlio di tanta ironia e comicità, attualizzato in chiave moderna. Perché i collezionisti del Terzo Millennio hanno lo stesso approccio di quelli non-digitali che abbiamo conosciuto nelle pagine della nostra storia: amano pezzi esclusivi e introvabili, le acquistano, li scambiano e li collezionano. Ma non i nuovi album e bacheche non sono fisici, sono wallet eterei. Cosìciò che comprano. E ora c’è un modo per metterli ine ostentarli anche sui social. E la prima novità arriva con l’dio con i NFT acquistati. LEGGI ANCHE >non misura il polso del Paese reale: secondo i sondaggi, la fiducia nel governo Draghi è ...

Twitter iOS integra le immagini profilo NFT e i portafogli crypto Twitter e le immagini profilo NFT In pratica, per tutti gli utenti iOS, Twitter ha annunciato che integrerà le immagini profilo NFT e ha annunciato che a breve consentirà anche l' autenticazione ...

Immagine profilo Twitter NFT, la novità per iOS | Giornalettismo