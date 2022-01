Tonga | eruzione vulcanica sottomarina | danni per metà pianeta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La placca oceanica si è scontrata con quella australiana provocando un forte maremoto -curiosauro.itSabato scorso il vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai – delle, stato insulare della Polinesia vicino a due isole disabitate Hunga-Ha’apai e Hunga- ha sprigionato tutto la sua potenza con un’che è già entrata nella storia. Nonostante i collegamenti siano difficili, le prime immagini e informazioni in merito all’accaduto restituiscono un quadro catastrofico che potrebbe portare alla scomparsa dell’isola dell’Hunga Ha’apai. Una violenta esplosione che non sembra essere così scontata. Secondo gli esperti si tratterebbe di un fenomeno raro con cadenza ogni mille anni. La caldera si risveglia, collusioni, temperature altissime ed esplosioni a catena -curiosauro.itNon è stata colpita solo...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le popolazioni delle Isole di Tonga, colpite nei giorni scorsi dall’eruzione di un vulcano c… - MSF_ITALIA : #Tonga I nostri pensieri alla popolazione colpita dall'eruzione del vulcano e da #tongatsunami. Siamo in contatto… - VanityFairIt : Si chiama Pita Taufatofua e il mondo intero lo ha visto portare la bandiera del suo paese a torso nudo alle Olimpia… - Pianetablunews : Eruzione alle Tonga, esperto INGV: “conseguenze apocalittiche se fosse avvenuta sulla terra” - ticinonews : Tonga, la peggiore eruzione degli ultimi anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga eruzione

La spaventosadel vulcano Hungaha avuto ripercussioni disastrose sull'isola, come documentato dalla stampa negli ultimi giorni. L'ha però anche disconnessoda internet , in quanto l'...La colpa sarebbe un'e norme onda nata dallo tsunami innescato dall'di. La petroliera si è piegata sotto l'urto, i tubi di scarico si sono tranciati e 6mila barili di greggio sono ...Sabato scorso una nuova e violentissima fase esplosiva ha avuto inizio sulle isole Hunga Tonga-Hunga Ha’Apai, nella zona meridionale dell’Oceano Pacifico, un arcipelago composto da 170 isole situato a ..." Abbiamo diversi vulcani subaerei per i quali dobbiamo prestare la massima attenzione", spiega in un'intervista Carlo Doglioni (Ingv) parlando della recente eruzione a Tonga ...