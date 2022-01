Sky: L’Atalanta non è partita per Roma, è a rischio la partita con la Lazio di domani sera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il pullman delL’Atalanta – previsto alle 17:30 a Zingonia – non è partito oggi alla volta di Roma e si può dunque ritenere che il match di domani sera, all’Olimpico contro la Lazio, sia a rischio. Lo riferisce Sky. Il motivo risiede nell’ultimo giro di tamponi fatto dagli uomini di Gasperini, che avrebbe evidenziato diverse positività al Covid. Non è chiaro se il numero dei calciatori sia superiore a 9, si capirà domattina in seguito all’ulteriore ciclo di test a cui L’Atalanta si sottoporrà in serata. Nei bergamaschi c’erano state assenze dell’ultimo minuto anche domenica scorsa, quando la squadra di Gasp ha affrontato l’Inter. All’esito dei test di domani, L’Atalanta capirà se potrà o meno raggiungere la Capitale. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il pullman del– previsto alle 17:30 a Zingonia – non è partito oggi alla volta die si può dunque ritenere che il match di, all’Olimpico contro la, sia a. Lo riferisce Sky. Il motivo risiede nell’ultimo giro di tamponi fatto dagli uomini di Gasperini, che avrebbe evidenziato diverse positività al Covid. Non è chiaro se il numero dei calciatori sia superiore a 9, si capirà domattina in seguito all’ulteriore ciclo di test a cuisi sottoporrà inta. Nei bergamaschi c’erano state assenze dell’ultimo minuto anche domenica scorsa, quando la squadra di Gasp ha affrontato l’Inter. All’esito dei test dicapirà se potrà o meno raggiungere la Capitale. ...

