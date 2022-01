Siria, attacco Isis a carcere: 41 morti, decine di jihadisti liberi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono almeno 41 i morti confermati finora nei violenti scontri ancora in corso al carcere di Ghwayran, nel Nord-Est della Siria, dopo l'attacco lanciato nella tarda serata di ieri dai jihadisti dello Stato islamico (Isis) per liberare i propri combattenti.Lo riporta l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, precisando che le vittime sono 20 uomini delle forze armate locali, 16 combattenti dell'Isis e cinque civili. Stando a quanto riferito dalle fonti dell'ong, inoltre, "decine di membri dell'Isis sono fuggiti dalla prigione dopo che i detenuti hanno preso il controllo del carcere e sequestrato armi e munizioni". Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono almeno 41 iconfermati finora nei violenti scontri ancora in corso aldi Ghwayran, nel Nord-Est della, dopo l'lanciato nella tarda serata di ieri daidello Stato islamico () per liberare i propri combattenti.Lo riporta l'Osservatoriono per i diritti umani, precisando che le vittime sono 20 uomini delle forze armate locali, 16 combattenti dell'e cinque civili. Stando a quanto riferito dalle fonti dell'ong, inoltre, "di membri dell'sono fuggiti dalla prigione dopo che i detenuti hanno preso il controllo dele sequestrato armi e munizioni".

