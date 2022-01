Salernitana | un altro positivo ma due si negativizzano | in totale out 8 giocatori

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Napoli-, al momento si gioca. Il match valevole per la ventitreesima giornata, in programma domenica alle ore 15:00, si svolgerebbe come da regolamento. Infatti nel pomeriggio odierno il club campano ha comunicato “che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultatoal Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati”. Ildei positivi era nove e dopo l’ultimo giro di tamponi scende ad otto, numero massimo consentito per far svolgere l’incontro. Nella giornata di domani comunque verranno effettuati altri test e con unla partita tornerebbe a forte rischio. SportFace.

L'avvocato Fimmanò su Napoli -aggiunge: ' Oggi saranno fatti nuovi tamponi, secondo le ... Il problema che si sta sottovalutando è un: le partite senza pubblico. Le partite senza ...... Sepe (portiere) e Mazzocchi (terzino destro), lasi occupa della fase offensiva: in arrivo Bohinen e Verdi . Il primo è un play talentuoso del Cska Mosca, l'è un ex golden boy del ...