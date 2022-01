Quirinale, invece del meno peggio stavolta potremmo optare per la scelta migliore? (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Tommaso Lupi Non so se è una sensazione solo mia, però ogni volta che ci troviamo puntualmente alla situazione del “meno peggio” o del salvataggio in extremis (ho letto su più testate che lo sarebbe Amato, preferisco annegare piuttosto) mi trovo sempre alla fatidica domanda: ma una volta non potremmo optare per la scelta migliore, invece della meno peggiore? Anticipo già per chi mi dia del sognatore e dell’illuso. A 23 anni sono già più rassegnato di molti sessantenni, solo che questa condizione oscilla più volte con la rabbia. Il toto Quirinale non è altro che l’ennesimo esempio. Vi è questa propensione, tutta italiana, nel fare o proporre un nome o una norma indicibile per poi correggerla o cambiarla all’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Tommaso Lupi Non so se è una sensazione solo mia, però ogni volta che ci troviamo puntualmente alla situazione del “” o del salvataggio in extremis (ho letto su più testate che lo sarebbe Amato, preferisco annegare piuttosto) mi trovo sempre alla fatidica domanda: ma una volta nonper ladellare? Anticipo già per chi mi dia del sognatore e dell’illuso. A 23 anni sono già più rassegnato di molti sessantenni, solo che questa condizione oscilla più volte con la rabbia. Il totonon è altro che l’ennesimo esempio. Vi è questa propensione, tutta italiana, nel fare o proporre un nome o una norma indicibile per poi correggerla o cambiarla all’ultimo ...

