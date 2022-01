Quirinale | Berlusconi sfida gli alleati | verso il passo indietro | ma resta in campo fino all' ultimo

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - fanpage : Gli italiani non vogliono Silvio Berlusconi al Quirinale - ancarola1973 : RT @frenkilsolito46: ATTENZIONE ?? Svolta nella corsa al #Quirinale, le #sardine scenderanno in piazza a #ReggioEmilia contro la candidatu… - Marco94607833 : RT @ilruttosovrano: Il suo avvocato ha chiesto il rinvio dell'udienza del processo Ruby Ter perché la prossima settimana c'è l'elezione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Berlusconi

... tra la melina die gli infiniti dubbi dentro M5s, l'unico punto fermo è che le due questioni di chi va ale (qualora fosse Mario Draghi) di chi guiderà il nuovo governo vanno ...Invece alla domanda su chi sarà il nuovo inquilino del, per il 18,8% del campione al Colle salirà Draghi. Per il 14,7% sarà, seguono poi ancora Mattarella all'11,1%, Gentiloni al ...Berlusconi in forte ribasso ma ancora non scioglie la riserva, centrosinistra a caccia del nome super partes e il premier che lavora sotto traccia per un governo che regga al doppio impatto ...Ma anche Salvini teme una strambata di Berlusconi, che potrebbe fare un passo di lato e indicare contestualmente un nome che per il leader della Lega saprebbe di beffa, come Sergio Mattarella. Scenari ...