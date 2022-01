Parla Barone | ' Per Vlahovic offerte dalla Premier | ma i suoi agenti non sono chiari'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) 'Qualche società inglese si è fatta viva con la Fiorentina ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno....'. Il direttore generale viola Joea La Nazione ribadendo quello che già ...

Ultime Notizie dalla rete : Parla Barone

'Qualche società inglese si è fatta viva con la Fiorentina ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno....'. Il direttore generale viola Joea La Nazione ribadendo quello che già prima della trasferta di Napoli aveva fatto intendere a tutti. 'Dusan e il suo entourage ci facciano sapere cosa vogliono fare'. I rapporti sono ai ...... dopo ben due richieste di archiviazione da parte della Procura) ha retto integralmente in tutti i gradi di giudizio, quello per Lauricella (difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo ed Angelo)...Intervenuto al TGR Toscana, Joe Barone ha parlato in maniera decisamente esaustiva dell'ipotesi Juventus per Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore alcune indiscrezioni svelavano di un'offerta da parte dei ...La vicenda Vlahovic continua a scatenare reazioni e polemiche: Barone parla ancora del serbo e dell'offerta della Juventus ...