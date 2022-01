Napoli | Olivera sicuro per l’estate Ma Giuntoli non aspetta…

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ilsi muove con decisione sul mercato. Mathiasprenotato per, ma gli azzurri vogliono stringere i tempi Come riferito da Fabrizio Romano, ilha messo le mani su Mathias, terzino del Getafe, per la prossima estate. Maprova ad anticipare i tempi. Gli azzurri hanno infatti in mente di offrire un prestito con obbligo di riscatto attorno ai dieci milioni di euro per l’arrivo immediato dell’uruguaiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Olivera

Mathiasprenotato per l'estate, ma gli azzurri vogliono stringere i tempi Come riferito da Fabrizio Romano, ilha messo le mani su Mathias, terzino del Getafe, per la prossima ...Ilconta di ritornare al gran completo dopo la sosta di fine mese, anche se il destino di ... con Reinildo, Tagliafico ein pole position. Solo in caso di cessione di Demme, inoltre, il ...NAPOLI MATHIAS OLIVERA – Il Napoli è sempre al lavoro per rinforzare la rosa sulle fasce. Gli azzurri vorrebbero chiudere un colpo già in questo mercato di Gennaio. Con l’Ajax pronto a tutto per ...Il Napoli ha bloccato Mathias Olivera terzino sinistro del Getafe. Notizia di calciomercato lanciata da Sky. Secondo Luca Marchetti il Napoli ha bloccato il terzino mancino che vestirà la maglia azzur ...