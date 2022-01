Morto Alfredo Calligaris | il “padre dei preparatori atletici”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lutto in casa Figc che annuncia la morte all’età di 95 anni di. La Federcalcio ricorda il medico dello sport come “una figura di riferimento per il mondo sportivo e in particolar modo per il calcio italiano; ‘’ dei, è stato il primo professionista ad essere inquadrato con questa qualifica nell’organigramma di un club italiano – l’Inter – nella stagione 1975/1976. Docente di ‘Metodologia dell’allenamento’ ai corsi di Coverciano negli anni Ottanta e Novanta, è stato anche responsabile del ‘Centro Studi e Ricerche’ del Settore Tecnico. ‘Modellatore di uomini’: così lo definì Gianni Brera, ammaliato dalla figura di”. SportFace.