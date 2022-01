Milan sui social – Giroud: “C’era una volta… Lo scorpione” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giroud, attaccante del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con un gol segnato di tacco al volo. Eccolo. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022), attaccante del, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con un gol segnato di tacco al volo. Eccolo.

Advertising

Gazzetta_it : 'Vergogna, da terza categoria'. Tifosi furiosi con #Serra. E c'è chi ricorda il caso-Muntari... - infoitsport : Allenamento Juventus: le ultime sui bianconeri in vista del Milan - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Milan Femminile, Giuliani carica: il messaggio sui social – FOTO - RadioRossonera : Polemica sui biglietti per #MilanJuve ???? - stefancutajar : @SpudFNVPN Concordo in pieno, noi e il Milan una vergogna assoluta sui rinnovi. -