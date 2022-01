Massimo Ranieri a sorpresa: "A 70 anni voglio un figlio" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante si è detto pronto a diventare padre per la seconda volta e a chi lo critica sull'età lui replica: "Sarò un papà vecchio? E chissenefrega" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante si è detto pronto a diventare padre per la seconda volta e a chi lo critica sull'età lui replica: "Sarò un papà vecchio? E chissenefrega"

Advertising

GammaStereoRoma : Massimo Ranieri - Quando L'Amore Diventa Poesia - ho_preso_vento : RT @wildrouche: In un mondo giusto Christian di Moulin Rouge nel secondo atto dopo che Satine lo molla per salvarlo dal duca canterebbe Se… - _DAGOSPIA_ : IL SOGNO ANCORA IN VOLO DI MASSIMO RANIERI: DOPO IL FESTIVAL VOGLIO DIVENTARE PADRE. HO 71 ANNI… - BlueBandit_16 : RT @wildrouche: In un mondo giusto Christian di Moulin Rouge nel secondo atto dopo che Satine lo molla per salvarlo dal duca canterebbe Se… - hiddlvsbatch : @lvthienxtom @loukisstabb massimo ranieri -