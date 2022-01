Lutto nel cast di CentoVetrine: è morto l’attore Camillo Milli (Di venerdì 21 gennaio 2022) È venuto a mancare l’attore di CentoVetrine Camillo Milli: aveva 92 anni e una lunga carriera cominciata a teatro nel lontano 1951. Camillo Milli, nome d’arte di Camillo Migliori, se n’è andato a causa delle conseguenze del Covid mentre si trovava ricoverato in una clinica di Genova, città in cui viveva da molti anni con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) È venuto a mancaredi: aveva 92 anni e una lunga carriera cominciata a teatro nel lontano 1951., nome d’arte diMigliori, se n’è andato a causa delle conseguenze del Covid mentre si trovava ricoverato in una clinica di Genova, città in cui viveva da molti anni con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

anastasiamadam : RT @MaurizioZuccon: Non gioisco per una vita spezzata che getta nel lutto una famiglia, ma detto questo il cinghiale si è semplicemente di… - tg2rai : Lutto nel mondo del giornalismo: scomparso a 102 anni #SergioLepri. 'Scompare un prestigioso direttore, maestro di… - 6dimattina_ : Questo dolore sommato ad un lutto che io non potrò mai superare, che mi devasta così tanto il cuore. Due dolori che… - mariali94316534 : RT @PalermoToday: Lutto nel mondo dell’arte, morto lo scultore palermitano Paolo Schiavocampo - MicheleSpina20 : RT @MaurizioZuccon: Non gioisco per una vita spezzata che getta nel lutto una famiglia, ma detto questo il cinghiale si è semplicemente di… -