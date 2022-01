LIVE Camila Giorgi-Barty, Australian Open 2022 in DIRETTA: in corso Berrettini-Alcaraz, a seguire il match dell’azzurra (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.10 In corso il secondo set del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, con il romano che ha vinto il primo per 6-2. Al termine di questo incontro, andrà in scena alla Rod Laver Arena la sfida tra Camila Giorgi e Ashleigh Barty (in ogni caso non prima delle 9). 5.05 Si è conclusa la seconda sfida di giornata sulla Rod Laver Arena con il successo di Barbora Krejcikova per 6-4 al terzo set su Jelena Ostapenko. A breve scenderanno in campo Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, poi a seguire sarà il turno di Camila Giorgi contro la n.1 al mondo Ashleigh Barty. In ogni caso, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.10 Inil secondo set deltra Matteoe Carlos, con il romano che ha vinto il primo per 6-2. Al termine di questo incontro, andrà in scena alla Rod Laver Arena la sfida trae Ashleigh(in ogni caso non prima delle 9). 5.05 Si è conclusa la seconda sfida di giornata sulla Rod Laver Arena con il successo di Barbora Krejcikova per 6-4 al terzo set su Jelena Ostapenko. A breve scenderanno in campo Matteoe Carlos, poi asarà il turno dicontro la n.1 al mondo Ashleigh. In ogni caso, il ...

