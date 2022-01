L’arte della duttilità | intervista a Simone Bastoni

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A San Siro, al 63’ di Milan-Spezia, la squadra di Thiago Motta è in svantaggio, ma sta giocando bene. Sulla fascia sinistra, tre dei suoi giocatori di maggiore qualità si associano per creare superiorità numerica in una zona densa di maglie rossonere. Daniele Verde gioca la palla di prima verso Kevin Agudelo, che ha il baricentro basso e una reattività elettrica nelle gambe. Controlla bene e va verso il centro, dove appoggia corto per. Gioca spesso esterno, ma quella sera è tornato a centrocampo, nel ruolo in cui è nato come calciatore, e fa un movimento da vero centrocampista. Con la corsa in avanti attira il rientro di Bakayoko e Krunic, ma poi si arresta, fa un paio di passi all’indietro, sufficienti a ricavarsi lo spazio per ricevere smarcato. Ha la palla sul destro, il suo piede debole, sembra cercare un movimento da servire in ...