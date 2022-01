Inter | comunicato ufficiale sulle condizioni di Correa!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 gennaio 2022). In seguito all’infortunio rimediato in Coppa Italia contro l’Empoli, in giornata è arrivato l’esito degli esami strumentali ai quali si era sottoposto Joaquin Correa. Si parla di uno stop di circa 3/4 settimane, ecco ilda parte del’: CorreaInfortunio“Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Ledel calciatore verranno rivalutate tra circa due settimane”. Brutta tegola per gli uomini di Simone Inzaghi che ora dovranno far fronte ad un’assenza importante. A questo punto non è da escludere un’eventuale permanenza di Stefano Sensi in nerazzurro. Matteo Brignone