Il nuovo studio che spiega perché addormentarsi davanti alla tv accesa non fa bene (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' successo a chiunque, ed anche più di una volta, di addormentarsi sul divano proprio durante la visione di un film o una serie tv, specie durante il periodo di quarantena, quando il televisore è ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' successo a chiunque, ed anche più di una volta, disul divano proprio durante la visione di un film o una serie tv, specie durante il periodo di quarantena, quando il televisore è ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Per alcuni incapace di comporre. Questa la colpa di Debussy quando presentò al mondo il suo 'Preludio' che ascolt… - OGS_IT : #ricercaOGS Dai sedimenti che si accumulano nei fondali dei grandi laghi alpini, nuovi indizi per conoscere meglio… - ASI_spazio : A-68A, #iceberg staccatosi dalla piattaforma glaciale Larsen-C in #Antartide, ha rilasciato un'immensa quantità di… - cowardlyleo_ : Ieri ho pubblicato questo e oggi LRDL ha fatto vedere di essere in studio con Marghe e Pino e Fiamma hanno detto ch… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Volley: corsa alla C per Studio Immobiliare VCO Domo, di nuovo in campo dal 12 febbraio, -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo studio Comuni, con PNRR capacità di spesa aumenta del 60% Ciò potrebbe far aumentare la capacità annua di spesa dei Comuni di almeno il 60% , secondo un nuovo studio del CDP Think Tank. Considerando che la spesa in conto capitale dei Comuni si è ridotta in ...

Mercato. C'è una Vespa che oggi vale 906 milioni di euro Il Gruppo Piaggio ha presentato i risultati di un nuovo studio che esplora e analizza il valore del brand Vespa riferito al suo iconico mezzo a due ruote, identificandolo come un asset chiave nel suo portfolio . I risultati dell'analisi mostrano che ...

Ricerca dell'acqua su Marte, un nuovo studio Global Science Regione Piemonte: approvata in consiglio regionale la delibera per la costruzione di sei nuovi ospedali Fossano (195 milioni. Alessandria (300 milioni), Cuneo (310 milioni). L'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha riferito di uno studio sulle necessità ospedaliere partito circa due anni fa che ha evid ...

Disturbi mentali, i videogiochi aiutano: nuovo studio I videogiochi possono trasformarsi in un sostegno anche per chi soffre di disturbi mentali, ecco i risultati di un recente studio.

Ciò potrebbe far aumentare la capacità annua di spesa dei Comuni di almeno il 60% , secondo undel CDP Think Tank. Considerando che la spesa in conto capitale dei Comuni si è ridotta in ...Il Gruppo Piaggio ha presentato i risultati di unche esplora e analizza il valore del brand Vespa riferito al suo iconico mezzo a due ruote, identificandolo come un asset chiave nel suo portfolio . I risultati dell'analisi mostrano che ...Fossano (195 milioni. Alessandria (300 milioni), Cuneo (310 milioni). L'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha riferito di uno studio sulle necessità ospedaliere partito circa due anni fa che ha evid ...I videogiochi possono trasformarsi in un sostegno anche per chi soffre di disturbi mentali, ecco i risultati di un recente studio.