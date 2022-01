Genova, in appello confermate le assoluzioni per i dipendenti del Comune di Sanremo “assenteisti” per la procura (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Corte di appello di Genova ha confermato l’assoluzione nei confronti degli otto dipendenti del Comune di Sanremo, tra cui l’agente di polizia municipale immortalato dalle videocamere mentre timbrava il cartellino in mutande nell’ambito dell’operazione Stachanov, che erano imputati per truffa ai danni dello Stato e violazione della Legge Brunetta sul pubblico impiego, per l’infedele timbratura del cartellino. La procura di Imperia aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado emessa dal giudice Paolo Luppi contro otto dei dieci imputati assolti. Nel giudizio abbreviato invece erano state inflitte 15 condanne con pene dagli otto mesi ai 3 anni e 7 mesi. Nel secondo grado oltre al vigile, sono stati assolti l’ex coordinatrice degli asili nido, l’ex funzionario del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Corte didiha confermato l’assoluzione nei confronti degli ottodeldi, tra cui l’agente di polizia municipale immortalato dalle videocamere mentre timbrava il cartellino in mutande nell’ambito dell’operazione Stachanov, che erano imputati per truffa ai danni dello Stato e violazione della Legge Brunetta sul pubblico impiego, per l’infedele timbratura del cartellino. Ladi Imperia aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado emessa dal giudice Paolo Luppi contro otto dei dieci imputati assolti. Nel giudizio abbreviato invece erano state inflitte 15 condanne con pene dagli otto mesi ai 3 anni e 7 mesi. Nel secondo grado oltre al vigile, sono stati assolti l’ex coordinatrice degli asili nido, l’ex funzionario del ...

