Femminicidi | il Pg della Cassazione | “Crimini violenti in calo ma non contro le donne Serve una piena attuazione del Codice Rosso”

"C'è un elemento sconcertante: tra le vittime dei 295 omicidi del 2021, 118 sono donne, di cui 102 assassinate in ambito familiare/affettivo ed in particolare 70 per mano del partner o ex partner". Così il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio nella relazione durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Questo tipo di suddivisione è costante negli ultimi anni, si inquadra in un preoccupante incremento dei reati all'interno della famiglia ed è sintomo evidente di una tensione irrisolta nei rapporti di genere, di un'uguaglianza non metabolizzata. Anche su questo tema vi è un forte impegno dello Stato a cominciare dal Parlamento, impegno che richiede agli inquirenti attenzione e reattività". Gli ha fatto eco il procuratore generale ...

