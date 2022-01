Advertising

CorriereCitta : Discarica di Albano, in Commissione Trasparenza spunta l’interdittiva antimafia: accuse contro Consoli e Tosini - italiaserait : Discarica di Albano, il testo dell’interrogazione parlamentare - italiaserait : Discarica Albano: interrogazione al Senato, ecco perchè - zazoomblog : Discarica di Albano 4 pozzi su 4 inquinati anche a dicembre - #Discarica #Albano #pozzi #inquinati - bettape : RT @ChiaraColosimo: Domani alle 11:30 in commissione Trasparenza e Pubblicità, tratterremo il tema della discarica di Albano Laziale. Potr… -

Ultime Notizie dalla rete : Discarica Albano

di, 4 pozzi su 4 inquinati anche a dicembre: sottoposti ai controlli mensili da parte dell'Arpa Lazio sono risultati gravemente inquinati. I pozzi spia operativi all'interno del sito ...... così come delle incapacità di opposizione dei comuni die limitrofi. Le proteste, certo, ... i quali precedentemente confluivano nelladi Viterbo ora chiusa.Discarica di Albano, dopo anni in cui tutti sembravano essersene dimenticati, si torna a parlare dell’interdittiva antimafia che – se rispettata – avrebbe di fatto impedito che oggi il sito ricevesse ...La continua presenza di sostanze tossiche oltre i limiti consentiti nella falda acquifera come constatato da Arpa Lazio nei test da Agosto a Dicembre ha spinto la senatrice Loredana De Petris (ex Libe ...