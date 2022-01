“Casale via dal Verona”, l’agente conferma: novità anche sul Napoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario Giuffredi, procuratore, ha parlato a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, dell’interesse del Napoli per Fabiano Parisi e Nicolò Casale, suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Casale Napoli Calciomercato “Il Napoli ha già un’opzione per Parisi? Smentisco. Piace al Napoli, così come alla Lazio. Casale è un giocatore molto seguito come Parisi, piace a 2-3 squadre e vediamo fino al 31 gennaio cosa può succedere. Il mio pensiero è che debba restare a Verona e possa farlo. Tudor è un signor allenatore, diventerà un grande”. “Oggi quelli emergenti che mi piacciono di più in Italia sono Juric e Italiano. Mourinho? Resta un grande, è lo Special One. De Zerbi un ottimo allenatore, lo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario Giuffredi, procuratore, ha parlato a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, dell’interesse delper Fabiano Parisi e Nicolò, suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –Calciomercato “Ilha già un’opzione per Parisi? Smentisco. Piace al, così come alla Lazio.è un giocatore molto seguito come Parisi, piace a 2-3 squadre e vediamo fino al 31 gennaio cosa può succedere. Il mio pensiero è che debba restare ae possa farlo. Tudor è un signor allenatore, diventerà un grande”. “Oggi quelli emergenti che mi piacciono di più in Italia sono Juric e Italiano. Mourinho? Resta un grande, è lo Special One. De Zerbi un ottimo allenatore, lo ...

