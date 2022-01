Capodanno di Primavalle | non si trasformi un video TikTok in una “responsabilizzazione” delle vittime

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non bisogna fare l’errore di trasformare unsunella prova di alcunché. Nella giornata di oggi, alcuni resoconti di stampa sull’ormai notodi(un fatto di cronaca avvenuto tra il 2020 e il 2021, quando l’Italia – lo si ricorda – era in zona rossa: dopo una serata tra giovanissimi, all’insegna di alcol e droghe, sono state avanzate accuse di uno stupro subito da unaragazze presenti) hanno riportato unsurealizzato da alcunepresenti a quella serata. Pochi secondi in cui, alla vigilia della festa, compaiono cinque ragazze, mentre il giorno dopo nell’inquadratura sono soltanto in tre, con tanto di didascalia: «qualcuna l’abbiamo persa per strada». Sicuramente, anche questo...