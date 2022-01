Brutte notizie per l’Inter, almeno due settimane di stop: salterà il Napoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Joaquin Correa salterà la sfida contro il Napoli. L’attaccante dell’Inter ha subito un infortunio durante la partita di Coppa Italia contro l’Empoli lo scorso mercoledì 19 gennaio. Uscito dal campo in lacrime dopo appena 5? di gioco, Correa oggi si è sottoposto agli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter: FOTO: Imago – Correa Inter infortunio recupero “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane”. Si prevede uno stop di almeno un mese per il calciatore argentino, che con ogni probabilità ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Joaquin Correala sfida contro il. L’attaccante delha subito un infortunio durante la partita di Coppa Italia contro l’Empoli lo scorso mercoledì 19 gennaio. Uscito dal campo in lacrime dopo appena 5? di gioco, Correa oggi si è sottoposto agli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio. Di seguito il comunicato ufficiale del: FOTO: Imago – Correa Inter infortunio recupero “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due”. Si prevede unodiun mese per il calciatore argentino, che con ogni probabilità ...

