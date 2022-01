Boris Johnson, la figlia neonata “gravemente colpita” dal Covid: “Ora è in via di guarigione” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spavento per il primo ministro britannico Boris Johnson, la cui figlia di appena un mese e mezzo è stata “gravemente colpita” dal Covid-19. A dirlo è una fonte anonima citata dal Daily Mail: Downing Street aveva annunciato la scorsa settimana che un membro della famiglia del premier era risultato positivo al virus, senza specificare però chi fosse. Ora la rivelazione: a contagiarsi sarebbe stata proprio Romy Iris Charlotte Johnson, figlia del primo ministro e di Carrie Johnson nata il 9 dicembre 2021. La piccola sarebbe fortunatamente ora “in via di guarigione”, dopo aver contratto il virus quando aveva cinque settimane di vita. Dopo l’annuncio del familiare positivo al Covid, il primo ministro aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spavento per il primo ministro britannico, la cuidi appena un mese e mezzo è stata “” dal-19. A dirlo è una fonte anonima citata dal Daily Mail: Downing Street aveva annunciato la scorsa settimana che un membro della famiglia del premier era risultato positivo al virus, senza specificare però chi fosse. Ora la rivelazione: a contagiarsi sarebbe stata proprio Romy Iris Charlottedel primo ministro e di Carrienata il 9 dicembre 2021. La piccola sarebbe fortunatamente ora “in via di”, dopo aver contratto il virus quando aveva cinque settimane di vita. Dopo l’annuncio del familiare positivo al, il primo ministro aveva ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? L'annuncio di #Johnson: così dice addio al #greenpass (e noi invece...)?? - Homers_howl : RT @gr_grim: Mai parole furono più profetiche di quando Boris Johnson disse che, a differenza degli inglesi, gli italiani non amano partico… - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: Il Regno Unito rimuoverà dal 26 marzo l’obbligo di quarantena e auto-isolamento per coloro che risultano positivi al Co… - GMagaglio : RT @Michele_Arnese: Il Regno Unito rimuoverà dal 26 marzo l’obbligo di quarantena e auto-isolamento per coloro che risultano positivi al Co… - gogo_gogy : RT @gr_grim: Boris 'Brexit' Johnson: «Ci fideremo del giudizio dei cittadini inglesi e non criminalizzeremo più nessuno per le sue scelte».… -