Aumento prezzi su pere, pasta e pesce: l’annuncio di Coldiretti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un impatto devastante quello del caro energia che porta ad un Aumento prezzi anche su beni di prima necessità. Infatti a causa dell’Aumento del gasolio e del costo del gas ci sarà un Aumento prezzi su vari prodotti alimentari. Pescherecci e utilizzo dei fertilizzanti, riscaldamento delle serre per ortaggi, segmento imballaggi e non solo. Un mix devastante che andrà ad impattare in maniera cospicua sulle tasche degli italiani. Con un Aumento record dei prezzi – scrive Coldiretti– del 29,6% sono le pere a far registrare di gran lunga il maggior Aumento dei prezzi al dettaglio tra i prodotti agroalimentari, E’ quanto emerge dallo studio Coldiretti sui dati Istat relativi ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un impatto devastante quello del caro energia che porta ad unanche su beni di prima necessità. Infatti a causa dell’del gasolio e del costo del gas ci sarà unsu vari prodotti alimentari. Pescherecci e utilizzo dei fertilizzanti, riscaldamento delle serre per ortaggi, segmento imballaggi e non solo. Un mix devastante che andrà ad impattare in maniera cospicua sulle tasche degli italiani. Con unrecord dei– scrive– del 29,6% sono lea far registrare di gran lunga il maggiordeial dettaglio tra i prodotti agroalimentari, E’ quanto emerge dallo studiosui dati Istat relativi ...

