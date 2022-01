Alessia Marcuzzi: il post che non lascia nessun dubbio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo un primo tentativo di riavvicinamento fra Alessia Marcuzzi e Mediaset, la conduttrice decide di parlare di quello che sta succedendo. Alessia Marcuzzi torna a Mediaset?A metà dell’anno scorso, Alessia Marcuzzi decise di scrivere un post sui social che diceva che avrebbe voluto cambiare il suo “percorso professionale”. Aveva anche ringraziato la Rete Mediaset che le aveva affidato dei programmi che l’avevano resa quella che era, anche se non si sentiva realmente rappresentata da queste trasmissioni. Piersilvio Berlusconi ha sottolineato quanto “la conduttrice fosse una delle colonne portanti della Mediaset e che, in qualsiasi momento avesse voluto, quella del Biscione sarebbe stata sempre ‘casa sua’”, come riportano alcuni siti. Poche ore fa, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo un primo tentativo di riavvicinamento frae Mediaset, la conduttrice decide di parlare di quello che sta succedendo.torna a Mediaset?A metà dell’anno scorso,decise di scrivere unsui social che diceva che avrebbe voluto cambiare il suo “percorso professionale”. Aveva anche ringraziato la Rete Mediaset che le aveva affidato dei programmi che l’avevano resa quella che era, anche se non si sentiva realmente rappresentata da queste trasmissioni. Piersilvio Berlusconi ha sottolineato quanto “la conduttrice fosse una delle colonne portanti della Mediaset e che, in qualsiasi momento avesse voluto, quella del Biscione sarebbe stata sempre ‘casa sua’”, come riportano alcuni siti. Poche ore fa, ...

