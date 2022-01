Al via il rimborso delle spese legali per chi è stato assolto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero di Giustizia e dell'Economia che definisce i criteri. All'imputato assolto con sentenza definitiva saranno pagate le spese legali. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero di Giustizia e dell'Economia che definisce i criteri. All'imputatocon sentenza definitiva saranno pagate le

