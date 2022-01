8 segnali ti dicono che sei a corto di sonno (Di venerdì 21 gennaio 2022) Passiamo un terzo della vita dormendo, ma davvero ci riposiamo? Quanti di noi soffrono d’insonnia o non riposano bene, magari senza saperlo? Ecco gli indizi che segnalano che qualcosa non va Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Passiamo un terzo della vita dormendo, ma davvero ci riposiamo? Quanti di noi soffrono d’insonnia o non riposano bene, magari senza saperlo? Ecco gli indizi che segnalano che qualcosa non va

Advertising

ONLYTHEBREAV3 : 'segnali che ti dicono che dovresti chiudere una relazione?' - che tipo di relazione? #tellonym - fisco24_info : Covid, siamo o no al picco? Cosa dicono l’Oms e gli esperti: Ancora pressione negli ospedali. In Gran Bretagna «si… - CosenzaChannel : Arrivano dal Nord Europa i primi segnali su BA.2 (meglio conosciuta come Omicron 2) che sta prendendo piede. Il par… - PrvaZylm : @robby_nood_ Non prevedo il futuro, ma alcuni segnali dicono che le BigPharma vogliono che la cosa vada avanti per… - nonsensemonde : @chiara_sciuto @AXBproduction Ma il fatto che voglia segnali da superman? non li capisco, hanno PALESEMENTE un leg… -