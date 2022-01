Verona-Bologna | Tudor | “Buon momento per noi | affrontiamo una squadra ostica”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “E’ stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo per recuperare più energie possibili. La Serie A è un campionato che non permette mai di sottovalutare gli avversari: ilè unaseria con un allenatore che lavora con questo gruppo da anni, sempre ostico da affrontare, ma noi giochiamo in casa nostra e vogliamo fare il nostro gioco. E’ unper la, sia dal punto di vista fisico che psicologico, e questo è importantissimo per fare bene”. Così l’allenatore dell’Hellas, Igor, in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilche apre la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022: “E’ un piacere allenare questi ragazzi, ho trovato un gruppo eccezionale fatto di ...

Advertising

news_bologna : Mihajlovic e la conta dei reduci nella sfida contro il Verona - sportface2016 : #VeronaBologna, le parole di #Tudor alla vigilia - CalcioNews24 : #Verona, #Tudor in conferenza stama - sportli26181512 : Verona, Tudor: 'Bologna? Sempre ostico da affrontare': Il tecnico: 'E' un buon momento, sia dal punto di vista fisi… - usmantafida_ : RT @DiMarzio: .@HellasVeronaFC le parole di #Tudor alla vigilia di #VeronaBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

Così Igor Tudor alla vigilia dell'anticipo casalingo di domani sera contro il. Il suosta facendo molto bene, è reduce dalla vittoria in casa del Sassuolo e vuole continuare a sclare ...In vista del match col, Sinisa Mihajlovic ha ricordato il suo rientro al Bentegodi nel 2019, quando tornò in ... Ilha diversi giocatori col Covid: 'Rispetto alla partita precedente ...VERONA - Igor Tudor, allenatore del Verona,è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l' Empoli : "E' stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo p ..."Sul mercato qualcosa si farà". Parola di Igor Tudor che annuncia ancora qualche operazione di mercato in entrata per il Verona: "Noi siamo già contenti così, ma siccome abbiam ...