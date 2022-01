Trasporto pubblico locale, sciopero di 24 ore il 24 febbraio (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' stato indetto 'un nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel Trasporto pubblico locale'. Lo hanno proclamato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' stato indetto 'un nuovonazionale, questa volta di 24 ore, il 25nel'. Lo hanno proclamato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl ...

gualtierieurope : Oggi consegnati 60 autobus @BusCotral, di cui 20 in servizio nei comuni della Città Metropolitana di #Roma: mezzi e… - Agenzia_Ansa : Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo i sin… - neifatti : Trasporto pubblico locale, sciopero di 24 ore il 25 febbraio - marcoceriani1 : RT @FitCisl: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale per il rinnovo del con… - RoxTavolaro : RT @FitCisl: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale per il rinnovo del con… -